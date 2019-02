Quint da la Confederaziun: In plus da 2,9 milliardas enstagl da 300 milliuns francs.

La Confederaziun ha fatg l’onn passà in surpli da 2,9 milliardas francs. Quai ha communitgà il Cussegl federal. Budgetà era in plus da be 300 milliuns francs. La raschun per il resultat sajan las entradas supplementaras da la taglia anticipada e da la taglia directa. Ultra da quai saja la disciplina tar las expensas stada auta. Quai ha communitgà il Departament federal da finanzas.

Las perspectivas per ils onns 2020 fin 2022 sajan sa meglieradas pervi dal bun svilup da las entradas, hai num en la communicaziun. Ord vista actuala na saja il 2020 betg da far quint cun mesiras da spargn.

