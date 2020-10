L'Uffizi federal per communicaziun haja sutvalità ils ristgs cun introducir las novas taxas da radio e televisiun. A questa conclusiun vegn in rapport da la cumissiun da gestiun dal Cussegl dals chantuns.

Cura che la firma Serafe ch’era da nov responsabla ha tramess l'entschatta dal 2019 ils quints, han pliras milli chasadas survegnì quints fallads. Tenor l'Uffizi federal per communicaziun Bakom era quai d'attribuir a falladas indicaziuns da chantuns e vischnancas.

Anc adina betg propi en urden

Il Bakom sa stentia dapi lura da far tut il pussaivel per evitar tals sbagls, scriva la cumissiun da gestiun dal Cussegl dals chantuns en ses rapport. Tuttina hajan anc adina 224’000 chasadas survegnì il matg passà duas giadas in quint per las taxas da radio e televisiun.

Il Cussegl federal ha trais mais peda

Tenor la cumissiun n’èn ils custs per ils quints da Serafe tramess falladamain anc betg enconuschents. Ella pretenda perquai dal Cussegl federal da sclerir quants custs supplementars ch’i ha dà e tgi che paja quels. Fin il schaner 2021 duai il Cussegl federal dar ina resposta.

Per tadlar curt e cumpact: