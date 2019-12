Giuridicamain vala en Svizra il suandant: La fatschenta u la vendidra sto porscher al client ina quittanza. Il client na stoppia però betg prender quella sch'el na vul betg, uschia l'experta da dretg da SRF, Gabriela Baumgartner.

En l'exteriur n'è quai però betg dapertut uschia: En l'Italia p. ex. è er il client obligà da prender la quittanza. Uschiglio poi vegnir malempernaivel tar ina controlla.

Co confirmar che tut è pajà senza quittanza?

Tenor il grossist Coop n'è quai nagin problem. Las cumpras vegnian tuttas registradas electronicamain. Uschia saja er tar ina controlla senza quittanza svelt guardà sche tut ils products en la tastga sajan pajads u betg.

E sch'ins dovra la carta da client, lura vegnan uschia u uschia tut las quittanzas er arcunadas sin l'agen conto da client en furma electronica.

Garanzia senza quittanza? – Na!

Tar la garanzia è la chaussa clera. Sch'ins ha p. ex. cumprà in apparat electronic e constatescha che quel na funcziuna betg endretg, lura dovri la quittanza per pretender in nov u ina reparatura.

Perquai cusseglia l'experta da dretg da cunzunt tar cumpras pli grondas u apparats nua ch'i vala tenor lescha ina garanzia da dus onns, da prender la quittanza ed era salvar quella fin che la garanzia scada. Quai po esser tant sin palpiri u er en furma electronica.

