La quota da povradad en Svizra resta stabila, tar stgars 8%. Radund 660'000 persunas èn stadas pertutgadas da povradad l'onn 2018, quai scriva l'Uffizi federal per statistica. Tenor l'ovra d'agid Caritas è la cumpart d'uffants dentant creschida a moda andetga.

Mintga otgavla persuna en Svizra ha gì fadia da dumagnar la situaziun finanziala, scriva l'Uffizi federal per statistica (BFS). Malgrà ch'ina part da la populaziun svizra ha difficultads economicas è il standard da viver en Svizra il pli aut da l'Europa.

Quota è restada stabila

Pertutgà il pli savens da povradad èn persunas che vivan en in tegnairchasa cun be in genitur. Là è la quota tar radund 19,3%. Persunas da l'exteriur, da pajais da l'ost da l'Europa u dad ordaifer l'Europa han ina quota da 17,5% e persunas senza lavur èn tar ina quota da 14,4%. Persunas senza ina scolaziun suenter ils onns da scola obligatorics èn tar ina quota da 12,2%.

La quota da povradad tar persunas che lavuran, è tenor BFS tar 3,7%. Quai correspundia a radund 133'000 persunas. Cumpareglià cun l'onn avant saja quest dumber restà stabil.

Cumparegliaziun cun pajais vischins

Per cumparegliar la situaziun cun auters pajais, vegn duvrada ina quota internaziunala l'uschenumnada quota da periclitaziun da povradad. En Svizra è quella stada cun 14,6%, sut la media da l'Uniun europeica cun 17,1%. En ils pajais vischins è questa quota stada tar 13,4% en Frantscha, 14,3% en l'Austria, 16,0% en Germania e 20,3% en Italia.

Il cunfin per esser periclità da povradad dependa dal standard da viver da mintga pajais. En Svizra èsi stà il 2018 tar radund 2'500 francs il mais per ina persuna singula. Curregida tenor la capacitad da cumpra è il cunfin stà radund 15% (Austria) fin 60% (Italia) pli aut ch'en ils pajais vischins.

Quota tar uffants creschida a moda andetga

Dapi l'onn 2014 è la quota da povradad creschida en Svizra. Il 2017 ha quella lura cuntanschì la valur la pli auta. La quota da povradad d'uffants è tenor la Cairtas creschida a moda andetga, numnadamain da 6,9% sin 9,6%. Cun quai sajan 144'000 uffants stads pertutgads da la povradad. Il svilup dals ultims onns mussia che la povradad na svaneschia betg simplamain uschia perquai che l'economia saja buna.

En Svizra dettia in problem da povradad structural, di la Caritas. La povradad, en spezial tar ils uffants, saja la pli gronda sfida ord vista da la politica sociala e pretendia ch'i vegnia agì tant pli svelt.

Ord l'archiv:

L'archiv cultural da dunnas en Grischun ha cumenzà il 2015 a lavurar si co glieud paupra vegniva tractada durant ils onns 50 e 60 en il chantun. Pauc era numnadamain documentà e nagut retschertgà.

