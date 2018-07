Ils purs da legums en Svizra han racoltà quest onn radund 780 tonnas spargias. Quai èn in zic damain che l'onn passà dentant radund 5% dapli che durant la media dals ultims tschintg onns.

Sco quai ch'il post central per la cultivaziun da verdura communitgescha hai schizunt dà in record tar las spargias alvas, cun 460 tonnas. Tar las spargias verdas è la racolta sa reducida per radund 10% cumpareglià cun l'onn avant, sin 320 tonnas.

Dapi il 2007 han ils purs da legums svizzers engrondì la surfatscha da cultivaziun per passa il dubel. Quai po dentant cuvrir sulet 7% da la dumonda.

