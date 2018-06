I fiss in scandal sch'i na stess betg pli scrit en la lescha ch'i duess dar almain in radio en lingua rumantscha, uschia il president da la SRG.R Oscar Knapp. En la lescha vertenta è quai perscrit, en il sboz per la nova betg pli. Tenor il sboz per la nova lescha stoppia la SRG be resguardar il rumantsch a moda e maniera adequata. Il Cussegl federal ha avert la consultaziun davart questa nova lescha.

En cumparegliaziun cun la veglia lescha fiss quai in pass enavos.

Sustegn per medias online

Il sboz per la nova lescha prevesa er che medias electronicas vegnian sustegnidas finanzialmain per lur purschidas da service public. Il Cussegl federal vul render quint a la midada dal diever da las medias en Svizra. Concret duain er las purschidas online vegnir resguardadas en la lescha e betg mo quellas da radio e da televisiun. Uschia pudessan er las medias online vegnir sustegnidas finanzialmain.

Digitalisaziun ed medias online

Tras la digitalisaziun giogan las medias online ina rolla adina pli centrala en il mund da medias. Cussegliera federala Doris Leuthard ha preschentà il sboz da lescha a las medias. Per proteger la pressa vul il Cussegl federal be sustegnair medias online, che sa concentreschan sin purschidas da audio u video.

Sco la cussegliera ha accentuà envers RTR na saja l'existenza d'in radio en rumantsch betg periclità. En la lescha vegnia be francà, tge ch'il service public stoppia porscher en tut las regiuns linguisticas. Cun la libertad da program possia la SRG.SSR er ir sur ils cunfins ora.

Il rumantsch è gia oz part dal program da la SRG.SSR e perquai garantì.

Per sustegnair directamain gasettas – sche quellas sajan squitschadas u betg – manchia tuttina la basa constituziunala, uschia ha la cussegliera federala Doris Leuthard accentuà. Il Cussegl federal è persvadì che la nova lescha correspundia al temp e possia garantir in service public extendì e dad auta qualitad.

RR novitads 09:00+