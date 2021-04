Duas persunas dal cader ston bandunar Radiotelevisiun da la Svizra romanda RTS. Quai suenter ch'igl ha dà reproschas da mulestas sexualas en la chasa da medias. Las persunas che bandunan RTS èn il schefredactur da la televisiun ed il manader da la partiziun dal persunal da l'emettur.

Marchand e Crittin – nagins sbagls gravants

Restar dastgan il directur general da la SSR, Gilles Marchan, ed il schef da RTS, Pascal Crittin. Il cussegl d'administraziun da la SRG SSR als ha exprimì sia confidenza. Omadus n'ajan fatg nagins sbagls gravants. RTS creescha dentant in post da consultaziun extern per la protecziun da collavuraturas e collavuraturs. Il persunal da cader vegn scolà e duai vegnir sensibilisà per il tema.

L'atun passà aveva la gasetta «Le Temps» rapportà da mobing e mulesta sexuala tar RTS e quai durant plirs onns.

Collavuraturs dad RTS han renfatschà a l'anteriur moderatur Darius Rochebin sco era a dus collavuraturs dal cader, cumportament da violaziun. Las examinaziuns actualas hajan dentant distgargià Rochebin.