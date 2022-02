Cun gronda maioritad han ils delegads e las delegadas da la PLD decidì a Montreu d'approvar in document da resoluziun midà. Uschia han els chattà in cumpromiss en la dumonda da las ovras atomaras.

En quest document han ins decidì da stritgar ina passascha – quella tractavia la dumonda co i saja d'ir enturn en avegnir cun ovras atomaras. Quella tunava suandantamain: «Uschia èsi da stgaffir las premissas per lubir ovras atomaras da la nova generaziun.»

Cun questa midada ch'era vegnida pretendida da la conferenza dals presidents da partida, ha la PLD pudì evitar che la partida vegnia sfessa en questa dumonda. La proposta oriunda da la testa da la partida aveva chaschunà resistenza en l'atgna partida, en spezial tar las dunnas da la PLD.

La passascha è uss vegnida formulada enturn: «Tar la cumplettaziun ed il remplazzament d'implants da producziun indigens, na poi dar nagins scumonds tecnologics per garantir in mix d'energia stabil per las generaziuns vegnintas. Perquai èsi da stgaffir la basa legala per ch'er la tecnologia da la nova generaziun d'ovras atomaras po vegnir duvrada, a lunga vista sche quai fa basegn e sche la segirezza po vegnir garantida.»

Cun questa formulaziun è la gronda part da delegadad e delegads stada cuntenta, suenter lunga debatta. Cun 248 vuschs Gea e nagina cuntervusch, han els uss deliberà la resoluziun «pli pauca polemica, dapli electricitad». Diversas autras dumondas per midadas èn vegnidas refusadas.

Parolas dal matg

Per las votaziuns dal matg, ha la partida er decidì las parolas. A l'uschenumnada Lex Netflix, cusseglian ils liberaldemocrats dadir Na. La lescha vul che purschiders da streaming, impunder in tant da las entradas ch'els fan en Svizra per la branscha da film indigena.

Gea di la PLD percunter a dapli daners per l'autoritad per la protecziun da cunfin da l'Uniun europeica, Frontex.