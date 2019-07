Il motto da la radunanza ad Orbe en il chantun Vad è stà «La sanestra n'ha nagin senn da responsabladad e vul far ord la classa mesauna famegls». Actualmain fetschian la PS ed Ils Verds sbursar a la classa mesauna ed a famiglias cun pitschnas entradas plirs millis francs mintg'onn per temas ecologics, uschia il president da la PPS, Albert Rösti. El ha relativà la midada dal clima e ditg che las mesiras per la protecziun da l'ambient sajan cuntraproductivas e «diabolicas».

Svizra na duai betg sa suttametter ad UE

Er la relaziun tranter la Svizra e la UE è stada tema a la radunanza da delegads. Cusseglier naziunal e manader dal cumbat electoral Adrian Amstutz ha crititgà la cunvegna da basa cun la UE. Tenor el fetschia quella ina fin a la via bilaterala e la Svizra perdia sia independenza.

RR novitads 15:00