Suenter la radunanza da delegads da mardi saira, pauc confurma a las reglas da corona, deplorescha il timun da la partida ils fatgs. Els sajan stads surstads cumplettamain da la participaziun, ha il president partent Werner Salzmann ditg envers radio SRF.

Pliras giadas fatg attent

160 commembras e commembers eran s'annunziads, preschents eran la finala passa il dubel, plus 50 giasts. Tenor la PPS porscha la sala a Belp plaz per 550 persunas. Tenor prescripziun da la Confederaziun dastg'ins dentant be duvrar dus terz da la capacitad. Cunquai che anc 50 giasts eran preschents è la cifra lubida eventualmain vegnida surpassada.

Be paucs hajan purtà mascrina, er sch'ins haja en il decurs da la saira pliras giadas fatg attent sin l'obligatori da purtar mascrina.