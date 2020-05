Salt e Sunrise lavuran ensemen per extender la rait da fibra da vaider. Las duas interpresas da telecommunicaziun sajan sa cunvegnidas da construir ina plattafurma decisiva en la sparta «Fiber to the home», pia «fibras fin en chasa».

Tenor communicaziun vul ins porscher en l'entira Svizra colliaziuns ultra spertas dal spectrum lartg. La finamira saja da cuntanscher ils proxims 5 fin 7 onns 1,5 milliuns chasadas. Quai cun in'investiziun totala da fin a 3 milliardas francs.

Co statti cun fibra da vaider en il Grischun?

La Marella «Cabels, antennas e protestas» dal schaner 2020 ha tractà la tematica dad internet svelt en il Grischun. Co ei la situaziun en il Grischun, co è il svilup, tge problems datti e co duai il futur guardar ora?

Ina contribuziun or da l'archiv: