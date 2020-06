Tar ils credits da corona datti bain indizis per maldiever – i sa tracta dentant da cas singuls. A questa conclusiun vegn in rapport intermediar da la Controlla federala da finanzas.

Indizis per in maldiever dals credits datti tar radund 400 dals 100'000 cas controllads. Quai n'è gnanc 1%. En total vai tar ils 400 cas per ina summa da radund 88 milliuns francs. Indizis datti tranter auter per dividendas ch’èn vegnidas pajadas or malgrà in scumond, pajaments dubels e credits excessivs.

Plinavant ha la Controlla federala da finanzas calculà quant fitg che las bancas profiteschan dals credits d’agid, ch’ellas surdattan per incumbensa da la Confederaziun. Perquai ch’ellas na ston betg pajar per ils credits tschains negativs a la banca naziunala, quinta la Confederaziun cun in gudogn da tschains da radund 110 milliuns francs.