En il cumbat cunter il terrorissem è la collavuraziun tranter la Confederaziun ed ils chantuns manglusa. Da quai avis è la cumissiun da surveglianza per la Procura publica federala. Perquai propona la surveglianza da la procura publica ussa pliras mesiras. Per exempel da stgaffir in post da coordinaziun.

La raschun per il rapport da surveglianza èn dus cas, cun motiv terroristic, ch'èn succedids il 2020: A Morges è in um da 29 onns morts suenter in'attatga cun cuntè en ina ustaria da Kebab ed a Lugano è ina dunna vegnida blessada grev en in negozi. Il delinquent da Morges era gia avant en mira da las autoritads, la Procura publica federala n'haja dentant betg reagì sin avis dal chantun Vad. La communicaziun saja stada manglusa. La Procura publica federala ha beneventà las recumandaziuns da la cumissiun da surveglianza ed ha communitgà ch'ella saja gia vi da realisar ellas.