La rapportaziun da las medias davart il coronaviurs è stada tendenzialmain buna. A questa conclusiun vegn in studi da l'Universitad Turitg ch'ha analisà la qualitad dals rapports en Svizra davent dal schaner enfin il zercladur.

Nagin auter tema ha dominà ils ultims mais las medias talmain sco il coronavirus. Bunamain 70% da tut ils rapports han gì in connex cun la pandemia. Las vuschs criticas envers la rapportaziun n'han betg mancà: Igl è vegnì ditg che las medias han duvrà statisticas senza reflectar u rapportà senza esser critic envers la regenza e las autoritads. In studi dal center da perscrutaziun davart publicitad e societad (Fög) da l'Universitad Turitg vegn uss ad in facit pli moderà.

Differenzas da qualitad

Abstrahà da cas singuls valitescha il studi tendenzialmain positiv la rapportaziun da las medias. Cunzunt tge che pertutga la varietad e la relevanza saja la qualitad stada auta. En general hajan las medias mantegnì ina distanza critica envers las autoritads. Durant la fasa sensibla avant il lockdwon, cura che las autoritads han decis las mesiras restrictivas cunter la pandemia, hajan las medias dentant rapportà pli pauc critic.

Legenda: Gasettas da la dumengia sco er radio e televisiun dal dretg public han survegnì meglieras notas. Keystone

Tge che pertutga la valitaziun dettia dentant deficits. Contribuziuns che interpreteschian cun dapli context e retschertga han numnadamain mo fatg ora 6% da l'entira rapportaziun. Plinavant dettia er differenzas da qualitad. Gist medias da la dumengia e da l'emna sco er radio e televisiun dal dretg public hajan rapportà cun ina pli gronda distanza critica envers las autoritads e la regenza. Gasettas da boulevard e da pendularis sajan stadas pli pauc mutlifaras en lur rapportaziuns. Lezzas hajan publitgà cifras davart la pandemia senza metter quellas en in context.