Las Viafiers da la Jungfrau han registrà durant l'emprima mesadad da l'onn bunamain 80% damain giasts. Ils emprims 6 mais da l'onn èn 100'600 persunas viagiadas al Jungfraujoch. Pervi da la pandemia da corona eran las Viafiers serradas durant 3 mais, communitgescha la gruppa.La mancanza da giasts entras il lockdown haja lura er chaschunà l'emprima perdita da la Holding. La perdita munta ad 11,5 milliuns francs, avant in onn era quai anc in gudogn da 23,9 milliuns.

L'onn passà avevan 1 milliun persunas visità il «Top of Europe», da quai eran radund 70% giasts da l'Asia. Per ina gronda part dals lavurers hajan ins dumandà lavur curta. Er ils custs da gestiun hajan ins sbassà fermamain. Il dumber da visitaders fitg variant saja vinavant stà ina sfida. Ma, gia il fanadur ed avust hajan puspè radund 153'000 persunas visità il Jungfraujoch. Ils giasts èn dentant uss per il pli stads Svizzers u dals pajais vischins. Quai na tanschia dentant betg per cumpensar la clientella internaziunala.

