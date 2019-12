Tar la rangaziun mundiala davart il clima sa chatta la Svizra be pli sin plazza 16. L'onn passà era quai anc plazza 9.

La nova ediziun da la rangaziun mundiala è vegnida preschentada oz a chaschun da la conferenza dal clima a Madrid. La raschun che la Svizra ha pers 7 plazzas saja la flaivla politica dal clima. Il Cussegl federal haja bain annunzià da reducir las emissiun da CO2 sin netto-nulla fin il 2050 i manchia però ina strategia co realisar questa finamira.

Er per ils proxims onns nagina strategia

Er la finamira da reducir las emissiuns per 30% fin il 2030 saja fin ussa be ina decleraziun d'intenziun e quai na bastia betg, uschia ils experts per la protecziun dal clima dal WWF Svizra.

Las plazzas 1 fin 3 èn er quest onn betg vegnidas surdadas. Nagin pajais fetschia avunda per il clima, hai num en il rapport. Sin plazza 4 è la Svezia, quai avant il Danemarc, il Marocco e la Gronda Britannia.

