Rauba da consum pli e pli chara

En Svizra è la rauba da consum è daventada pli chara l'avrigl. L'index naziunal dals pretschs da consuments è creschì per 0,2% cumpareglià cun il mars sco l'Uffizi federal per statistica communitgescha.

Tranter auter è vestgadira daventada pli chara perquai che la nova collecziun da stad è arrivada. Medemamain dapli han ils consuments stuì pajar per viadis pauschals en l'exteriur u per sgols.

Ils pretschs per pernottaziuns en hotels e per legums èn perencunter tschessads. En cumparegliaziun cun l'avrigl avant in onn è la chareschia s’augmentada per 0,4%.

