Recepts dad ier na servan betg tar las sfidas digitalas dad oz

Oz, 16:23

SDA / Isabelle Jaeger

L’organisaziun tetgala d’economia economiesuisse na vul betg in mund digital cun dapli reglas per ils concurrents novs, ma dapli libertads per ils purschiders tradiziunals. Quai ha ella communitgà ad ina conferenza da medias il mardi a Turitg.