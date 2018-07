L'emprim mez onn dal 2018 èn vegnidas registradas 22'247 novas interpresas en il register da commerzi. Quai èn 1,8% dapli ch'en la medema perioda da l'onn avant e munta in nov record per la Svizra, communitgescha l'instiut per giuvens interprendiders da Son Gagl.

Las pli bleras firmas novas èn vegnidas fundadas en ils chantuns Zug, Genevra e Tessin. Levamain tschessadas èn las fundaziuns novas en las regiuns Espace Mittelland, Turitg ed en la Svizra Orientala.

Cun 39% e la Societad cun responsabladad limitada (GmbH) anc adina la pli stimada furma giuridica per cumenzar in nov affar. Per quella furma datti schizunt 4% dapli novas fundaziuns ch'avant in onn. 33% da las novas firmas èn firmas singulas, 20% èn societads anonimas e 3% èn societads collectivas. Ensemen fan quellas quatter furmas giuridicas ora 94% da tut las interpresas novas.

