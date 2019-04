L'onn 2018 hai dà 594'000 pernottaziuns sin campadis dal TCS. Quai è in augment da bunamain 13% en cumparaziun cun l'onn avant. La svieuta è s'augmentada per 10% sin 23,9 milliuns francs.

Bun'aura, clima e «glamping»

Tenor la communicaziun da la TCS saja sper la bun'aura surtut las discussiuns davart il clima in motiv per il ferm augment. La glieud tschertgia in lieu da vacanzas en ils conturns enstagl d'ir lunsch davent en vacanzas.

Vinavant saja l'uschenumnà «Glamping» stà fitg dumandà. Glamping (cumbinaziun da «Glamour» e «Camping») è ina furma da campar pli luxuriusa. Surtut tar famiglias pli giuvnas saja la dumonda creschida.

