Record da reclamaziuns tar il Cussegl da pressa

L'onn 2017 èn 127 reclamaziuns vegnidas inoltradas tar il Cussegl da pressa svizzer. Quai è en record dapi la fundaziun il 1977.

Il Cussegl svizzer da la pressa è l'instanza d'autoregulaziun per dumondas d'etica en las medias.

En media datti tar il Cussegl da pressa svizzer 80 reclamaziuns ad onn. L'onn passà èn però 127 reclamaziuns vegnidas inoltradas. Plinavant ha il cussegl prendì posiziun 53 giadas e reglà 90 proceders.

Il Cussegl da pressa fa il cumpliment a las medias pertutgadas: Tuttas hajan publitgà la decisiun dal Cussegl da pressa. Quai saja nagut auter che gist e perfin perscrit tenor la «decleraziun d'obligaziuns e dretgs da schurnalists». Perquai che intginas medias avevan tralaschà questa obligaziun aveva il gremi smanatschà da publitgar sez ils nums sche las medias pertutgadas na fetschian betg quai.

Midadas dal reglament

Per il 2018 ha il cussegl communitgà ina midada dal reglament: Per persunas privatas restia il servetsch vinavant gratuit. Per organisaziuns, interpresas u instituziuns che sa laschan represchentar d'in advocat pretenda il cussegl però ina contribuziun da 1'000 francs.

