Record per port aviatic da Turitg

A la plazza aviatica da Turitg èn partids, arrivads ed han midà eroplan la dumengia en total 107'000 passagiers. Quai è in nov record sco quai ch'ina pledadra da l'eroport ha ditg.

Durant in di ordinari passan radund 30'000 passagiers pli pauc il port aviatic da Turitg. Cun in dumber da 107'000 passagiers hai dà quest onn in nov record. L'onn passà era ils 29 da fanadur il di da record cun passa 103'000 passagiers. Pervi dal manaschi intensiv durant il temp da vacanzas duain ils viandants calcular avunda temp.

Tgi che viagescha en ils Stadis Unids duess quintar anc ina giada in'ura dapli temp. Pervi da las controllas pli severas vegnan tut ils apparats electronics controllads separadamain al gate per sgols en ils Stadis Unids.

