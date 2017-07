Records da dumbers da scolars e scolaras fin il 2025

Il pli aut perscrutader da furmaziun da la Confederaziun prognostitgescha fin l'onn 2025 records da dumbers da scolaras e scolars.

En vista al creschament da fin 20% en singuls chantuns e da las rundas da spargn regian actualmain relaziuns magnificas. Questas giajan uss a fin ha ditg Stefan Wolter, il directur dal post da coordinaziun svizzer per la perscrutaziun da furmaziun en in intervista cun la Schweiz am Wochenende. La politica na mettia numnadamain betg a disposiziun dapli daners, uschia avertescha Wolter.

Ils ultims 10 fin 15 onns sajan las expensas adina restadas tuttina. Il dumber da scolaras e scolars saja però sa reducì fitg. Questa situaziun vegnia a sa midar uss dal tuttafatg. Per optimar ils custs duessan ils chantuns tenor Stefan Wolter er ponderar da serrar tschertas scolas. Cunzunt la Svizra centrala saja abitada fitg spess uschia che las vias restian anc adina curtas per ils uffants.

