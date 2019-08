Concret duai la Svizra daventar fin il 2050 neutrala al CO2. Ils plans fin uss avevan previs ina reducziun da las emissiuns per maximal 85%. Motiv per las adattaziuns èn tenor Simonazzi novas scuvertas scientificas.

«Netto nulla» è en discussiun

Tenor il plan actual duain las emissiuns da gas da serra vegnir reducids fin il 2050 per 70% fin 85% cumpareglià cun l'onn 1990. Uss stat la «Netto nulla» en discussiun. Raschun è in rapport da clima da l'ONU da l'october passà. Quel mussa che las emissiuns ston vegnir reducidas fin il 2050 sin nulla per anc pudair far insatge cunter la midada dal clima.

En vista a questa conclusiun examineschian els il mument las finamiras actualas da la Svizra per l'onn 2050, ha scrit il Cussegl federal il matg en ina resposta ad ina intervenziun parlamentara.

Mesiras dispitaivlas

Il parlament è il mument vid discutar la revisiun da la lescha da CO2. En quella vai per finamiras e mesiras per la politica da clima fin il 2030. Il Cussegl dals chantuns vegn a discutar il settember en chaussa. Tenor l'opiniun dal Cussegl federal e da la cumissiun dal Cussegl dals chantuns, duain ils gas da serra vegnir reducids per la mesadad cumpareglià cun l'onn 1990. Almain 60% da questas reducziuns duai dar entaifer la Svizra. Er discutà vegn d'introducir ina taxa sin tickets per sgular. En il Cussegl naziunal aveva la lescha fatg naufragi.

Ord l'archiv:

