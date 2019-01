Sche l'agid social vegniss scursanì vinavant en Svizra periclitass quai la garanzia d'existenza. Per pertutgads muntass quai, ch'els avessan mendras schanzas da puspè fitgar pe en la fiera da lavur. Quai tenor in studi da la Conferenza svizra da l'agid social (SKOS).

muntass ch'ina famiglia da quatter persunas avess anc 5 francs per di per vivonda e products da giudiment.

Il studi ch'ha calculà ed analisà il basegn elementar en las regulaziuns dal SKOS mussa tge consequenzas ch'i pudess dar, sche l'agid social vegn scursanì. Tenor la SKOS tanschia il basegn elementar tar l'agid social actual mo stgars per segirar in'existenza degna d'in uman. Quel munta oz a 986 francs il mais e persuna ed è per 60% pli bass ch'il basegn elementar tar las prestaziuns supplementaras.

Plirs chantuns vulan scursanir l'agid social

Il mument vulan divers chantuns svizzers scursanir il basegn elementar. Quant agid social che pertutgads retschaivan dependa dal basegn elementar. La SKOS ha fatg il studi per intercurir cun tge consequenzas che pertutgads stuessan quintar sch'il basegn elementar vegniss sbassà. Las decisiuns ch'i ha dà enfin uss en la politica sajan vegnidas fatgas senza ina analisa d'experts e senza resguardar las consequenzas per persunas pertutgadas, uschia la SKOS.

Il chantun Berna vul reducir il basegn elementar per otg fin 30%. Il matg decida il suveran bernais davart la revisiun da la lescha correspundenta. En il chantun Argovia ha il parlament acceptà dus postulats che prevesan da reducir il basegn elementar per 30% respectiv da colliar il basegn elementar cun prestaziuns da la AVS e taglia. Il chantun Basilea-Champagna ha prendì encunter ina moziun che prevesa da sbassar l'agid social per 30%

5 francs per di

Sch'il basegn fundamental actual vegniss scursanì per 8%, avess ina famiglia da quatter persunas anc a disposiziun 7 francs per di e persuna per vivondas e products da giudiment. Cun ina reducziun da 30% stessan anc 5 francs a disposiziun per talas expensas. Uschia na possia nagin sa nutrir a moda suffizienta ni sanadaivla, scriva la SKOS.

