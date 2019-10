Il parlament ha schluccà la protecziun dal luf pli fitg che quai ch'il Cussegl federal aveva proponì. Uss duai dentant vegnir lubì da sajettar in luf betg be sch'el ha stgarpà animals da niz, mabain gia sch'igl exista in privel ch'el pudess forsa chaschunar in donn.