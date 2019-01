Il referendum encunter la refurma fiscala e la finanziaziun da l’AVS co era il referendum encunter la midada da la lescha d’armas èn vegnids inoltrads gievgia a Berna. Sche la Chanzlia federala declera ils referendums sco valaivels, vegn votà ils 19 matg davart ils dus projects.

Il referendum cunter l’adattaziun da la lescha d’armas è vegnì inoltrà cun 125’000 suttascripziuns. Quai dad ina allianza d'uniuns da tiradurs e da sport da tir cun il sustegn da la PPS. Tenor els è il midament planisà in dictat da l’UE, damai che la Svizra saja obligada da midar la lescha per restar part da las cunvegnas da Schengen e da Dublin en connex cun la libra circulaziun da persunas.

Tar il segund referendum sa tracti da la refurma fiscala e la finanziaziun da l’AVS. Cun la refurma avessan concerns da pajar pli pauc taglia ch'ils adversaris. Perquai na saja la refurma ina per las abitantas ed ils abitants da la svizra, ma numnadamain be ina per las interpresas grondas.

Il referendum è vegni inoltrà dad in’ allianza enturn la partida verda cun 55’000 suttascripziuns.

