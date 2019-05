cuntegn

Refurma da l'AVS - Patruns svizzers vulan auzar vegliadetgna da pensiun per dunnas

Per distgargiar a media vista l'Assicuranza per vegls e survivents AVS, fa l'Uniun svizra dals patruns duas propostas. D'ina vart d'auzar sin 65 la vegliadetgna da pensiun da las dunnas e da l'autra vart d'auzar la taglia sin la plivalur per 0,3 pertschient.