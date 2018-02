I dovra uschè spert sco pussaivel in emprim pass da refurma da rentas che chattia era ina maioritad ha ditg il president da la Federaziun dals patruns Valentin Vogt oz avant las medias. Sco emprim vulan ils patruns svizzers auzar sin l'onn 2021 la vegliadetgna da pensiun da las dunnas sin 65 onns ed augmentar la taglia sin la plivalur per 0,6 puncts pertschient. In onn pli tard duai lura la refurma da la segunda pitga esser sut tetg. Ils sindicats na tegnan nagut da questas propostas.

Il Cussegl federal vul far enconuschent anc durant il favrer tge valurs directivas che la refurma da rentas da l'AVS duai avair.

RR novitads 17:00