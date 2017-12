Rega è dumandada sur las Festas

En quatter dis è la Rega sgulada 180 giadas. En trais quarts dals cas han els stuì sgular sportists d'enviern blessads. Dumbrà ha la Rega tut ils cas a partir dals 23 da december enfin Son Steffan.

180 giadas è la Rega sgulada en quatter dis.

En trais quarts dals cas èn sportists stads da spendrar.

Il pli savens han els stuì sgular a Mollis (GL), en Grischun, e la Part Sura Bernaisa.

Tschintg giadas han ils pilots da la Rega fatg diever da la lubientscha speziala da l'uffizi federal per l'aviatica, che vala dapi la sonda. Tenor la communicaziun haja la Rega pudì sgular sin la plazza aviatica dad Emmen sulet cun duvrar ils instruments, per pudair sgular tras ils nivels. Sut quels han els lura pudì sgular tar l'ospital chantunal a Lucerna. Senza lubientscha èn sgols cun instruments stads scumandads ad Emmen, suenter las 17:00 uras e durant fin d'emnas.

In dals pazients pertutgads saja stà in um che haja gì in accident durant ir a sfunsar la notg. El ha stuì vegnir sgulà da Lucerna per pudair ir en ina chombra da squitsch da l'ospital da l'universitad a Genevra.

