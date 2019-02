La Rega ha gidà l’onn passà 11'579 pazientas e pazients. Cumpareglià cun il 2017 è quai in plus da 7,3%.

Per la prima giada en sia istorgia ha l’aviatica da salvament organisà passa 17'000 acziuns, quai en 7,3% dapli che l’onn avant. En media èn quai radund duas acziuns per ura – di e notg, communitgescha la Rega.

Surtut ils mais da stad èn ils helicopters da la Rega stads dumandads. Las 12'573 acziuns èn in plus da 6,8% cumpareglià cun l’onn avant. La raschun per quest augment saja surtut la lunga perioda da bell’aura.

Passa 3,4 milliuns fauturas e fauturs

La Rega ha plinavant pudì augmentar ses dumber da fauturas e fauturs per 47'000. Actualmain sustegnan passa 3,4 milliuns persunas en Svizra l’aviatica da salvament cun lur contribuziun annuala.

