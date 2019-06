La cussegliera guvernativa dal chantun Argovia, Franziska Roth, sa retira sin la fin da fanadur. La directura da sanadad dal chantun ha ditg ch’ella na saja betg pli abla d’ademplir las aspectativas dals electurs.

Las circumstanzas da mia perioda d'uffizi d'enfin qua han laschà vesair mai che jau na poss betg agir en il sistem uschia sco quai ch'jau avev oriundamain mess avant quai.

Franziska Roth fa sur tut ord in motiv vess da bandunar l'uffizi: Perquai ch'ella na vul betg trumpar quels che han votà per ella. Roth supplitgescha perquai per chapientscha. Sia demissiun duai pussibilitar a la populaziun d'elegier ina nova persuna ch'è degna da lur fidanza.

Avunda da l'atgna partida

Suenter critica massiva aveva Roth bandunà avant dus mais la Partida Populara Svizra. Pliras partidas avevan renfatschà a Roth da betg manar bain ses uffizi.

Elecziun substitutiva l'october

Ils quatter cussegliers guvernativs restants han declerà en ina communicaziun ch'els deploreschan la demissiun da Roth. Il cusseglier guvernativ e directur da construcziun Stephan Attiger (PLD) maina ad interim l'uffizi.

Las partidas en il chantun èn uss dumandadas. L'elecziun substitutiva per il sez liber duai avair lieu il medem mument sco las elecziuns naziunalas, ils 20 d'october.

