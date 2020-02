En il chantun Giura dovri in segund scrutini per l'elecziun substitutiva da la regenza. Per il sez dal minister da finanzas Charles Juillard da la PCD ch'è vegnì elegì l'atun en il Cussegl dals chantuns èn s'annunziads duas candidatas ed in candidat.

Il meglier resultat ha cuntanschì Rosalie Beuret Siess da la PS cun 41% da las vuschs, suandà da la candidata da la PCD, Anne Seydoux-Christe, cun stgars 38% da las vuschs. Il candidat da la PPS ha cuntanschì anc bun 20% da las vuschs.

RTR novitads 16:00