Mintg'onn moran radund 100 pazients perquai ch'els na survegnan betg ad uras in organ. Quai dumber duai sa reducir.

La carta d'organs duai vegnir remplazzada cun in register electronic per l'entir pajais.

Curt e concis:

Radund 100 persunas ad onn moran perquai ch'els na chattan betg ad uras in organ adattà.

Cun in register naziunal per donaziuns d'organs duai la tschertga per organs adattads vegnir simplifitgada.

A partir dal prim d'october vegn il register lantschà. Tuttas persunas che vivan en Svizra pon sa registrar en la banca da datas.

Mintg'onn moran radund 100 persunas en Svizra perquai ch'ellas na chattan betg ad uras in organ adattà. Sco Franz Immer, il directur da Swisstransplant ha ditg, avessi tgunsch dà en blers cas in donatur potenzial – ma nagin haja savì da quel.

«La carta da donaturs en la furma d'oz, na chatt'ins betg en la bursa.» Quai fetschia era pli grev als parents da decider en il senn dal defunct, per donar organs u betg.

Register electronic per donaziun d'organs

La carta da donaturs d'organs duai vegnir remplazzada entras in register electronic per donaturs. «I sa tracta d'ina modernisaziun da la carta da donaturs actuala. Quai pussibilitescha a mintgin da purtar en sia decisiun voluntaria en il register electronic,» uschia Immer.

Tuttas persunas che vivan en Svizra pon sa registrar en la banca da datas. Ins po decider sch'ins vul metter a disposiziun ses organs suenter la mort per transplantaziuns u per la perscrutaziun medicinala. Quai stgargia er il burdi per ils parents, accentuescha Immer. Ins saja savens confruntà cun il tema, s'exprimia dentant memia pauc tar quel.

Memia savens n'enconuschan ins betg il giavisch dal defunct.

Iniziativa dal pievel per promover donaziuns d'organs

Il mument rimnan ils liberals giuvens da la Svizra dal vest suttascripziuns per in'iniziatva dal pievel, quella duai promover donaziuns d'organs. Suenter duai mintga persuna che mora valair da principi sco donatur d'organs, auter sche quella è s'exprimida cunter ina donaziun cura ch'ella ha anc vivì.

In connex direct tranter l'iniziativa ed il register na dettia betg, accentuescha il directur da Swisstransplant, Franz Immer. Dentant saja quella ina buna basa. Dasper la lubientscha per donar organs pon ins numnadamain era registrar sch'ins na vul betg donar organs.

