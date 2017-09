Reglar la relaziun cun il luf en la lescha da chatscha

Oz, 15:13

SDA / Gionduri Maissen

L'iniziativa dal chantun Valais per abolir la protecziun dal luf ed extrar ord la uschenumnada cunvegna internaziunala da Berna è giu da maisa. Il Cussegl dals chantuns ha ditg per la segunda giada na a l'iniziativa che vul lubir da far chatscha sin il luf.