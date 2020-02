Pails d’animals ston il futur vegnir nudads cun l’expressiun «vair pail», «Echtpelz». La nova decleraziun ch’il Cussegl federal ha decidì duai levgiar a la clientella da distinguer sin in’egliada sch’i sa tracta dad in pail artifizial ni dad in pail che deriva dad in animal.

In’autra midada da l’ordinaziun duai far transparenta la moda e maniera co in pail è vegnì producì. Sch’el deriva da metodas da chatscha ni da tratga che na correspundan betg a las leschas svizras per la protecziun dals animals, per exempel la chatscha cun traplas ni ina tratga en chasets cun funs da giatter, sto quai vegnir nudà sin la decleraziun. Quai vala era per quels cas nua ch’i dat naginas infurmaziuns crediblas davart la producziun.

Per tadlar curt e cumpact:

