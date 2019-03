Reglas pli severas per products medicinals

Reglas per products medicinals duajan vegnir pli severas.

Las reglas per products medicinals duajan vegnir pli severas. Il Cussegl naziunal vul surpigliar las reglas da la Uniun europeica. Uschia avessan produciders da products medicinals svizzers vinavant access al martgà europeic.

La finamira è dapli segirezza per pazientas e pazients. Implantats da silicon per il pèz che n'èn betg consistents u protesas dal chalun manglusas avevan chaschunà dubis en l'entira Europa davart la controlla da products medicinals.

