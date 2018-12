Bernhard Pulver desista da candidar perquai ch'el surpiglia proxim onn il post dal president dal cussegl d'administraziun da la gruppa d'ospitals Insel a Berna, il pli grond patrun en il chantun Berna, cun 10'000 collavuraturs. Quest nov pensum na sa cumportia betg bain cun in cumbat electoral.

Regula Rytz sto anc vegnir nominada uffizialmain da sia partida. Quai succeda ils 15 da schaner. La presidenta dals Verds da 56 onns è dapi il 2011 cussegliera naziunala. Ils Verds e la PS vegnian a cumbatter communablamain, ha declerà Rytz.

Retscha da candidats

Per il Cussegl dals chantuns candideschan uschia Hans Söckli da la PS, Christa Markwalder da la PLD, Kathrin Bertschy per ils Verdliberals e Marianne Streiff per la Partida evangelica. Per la PPS duai er insatgi candidar, tgi n'è dentant anc betg enconuschent. Werner Luginbühl (PBD) fetschia bainbaud enconuschent sch'el candidescha u betg.

