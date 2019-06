Ins na vesia nagin basegn da chattar ina decisiun, ha ditg Maros Sefcovic. Las portas da l’UE restian dentant avertas per chattar ina soluziun fin l’october. Chatta la Svizra nagina soluziun croda l’equivalenza da la bursa automatic la fin dal mais.

Il december 2017 aveva l'UE dà l'equivalenza per in temp restrenschì. L'UE aveva decidì da liar l'equivalenza da la bursa vi dal success cun contrahar la cunvegna da basa. Il 2018 ha l'UE lura anc ina giada prolungà l'equivalenza fin ils 30 da zercladur da quest onn.

Svizra ha instradà mesiras per il mender cas

Suenter l'emprima giada che l'UE aveva prolungà l'equivalenza be per in temp restrenschì aveva la Svizra prendì mesiras en cas che l'UE na prolungheschia betg pli quella. Concret vegn introducida ina nova obligaziun d'annunziar per plazzas commerzialas da l'exteriur che vulan vender aczias svizras. En quest cas na survegnissan plazzas commerzialas da l'UE naginas lubientschas.

