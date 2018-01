Il Cussegl federal ha discutà en spezial la situaziun actuala cun l'Uniun Europeica. Plinavant ha ella er discutà las finamiras da la politica Svizra cun l'UE a vista lunga e media, sco era la moda e maniera dal proceder. Finamira è numnadamain anc adina da chattar ina soluziun per ina cunvegna da basa cun l'UE, quai uschè svelt sco pussaivel, il meglier anc l'onn 2018. La regenza vul dentant chattar soluziuns che pon vegnir responsadas en la politica interna.

Il Cussegl federal resta da l'opiniun da vulair serrar giu ina cunvegna da basa cun l'UE – dentant na vulain nus betg x-ina cunvegna e n'essan er betg pronts da suttascriver tut.

Spetgà avevan ins dentant in fil cotschen per las tractativas. Ma er en il Cussegl federal van las opiniuns in ord l'autra. Blers dossiers èn anc averts e per quels n'han ins er oz anc betg chattà ina schliaziun. Ils 21 da favrer ha il Cussegl federal ina proxima seduta davart la cunvegna da basa. Là duai lura dar decisiuns pli concretas.

Secretari da stadi – Roberto Balzaretti

Plinavant ha il cussegl federal elegì Roberto Balzaretti sco schef da la direcziun per affars da l'Europa. Balzaretti ha enfin uss manà la direcziun per dretg internaziunal. El vegn a cumenzar ses post il prim da favrer 2018. Il medem mument surpiglia el la coordinaziun da las tractativas cun l'UE. Per questa lavur vegn surdà ad el il titel da secretari dal stadi.

Pascale Baeriswyl duai restar secretaria. Ella duai sa fatschentar «dal rest dal mund», uschia Cassis. El discurra din «reset», pia ina nov'entschatta organisatorica.

Dus ulteriurs «resets»

Plinavant vul il Cussegl federal era schliar il problem cun ils derschaders esters. Qua hajan ins ideas a la favur da la Svizra. Er in «reset» dovria tar la communicaziun.

Nus stuain serrar las atgnas retschas e decider tge che nus vulain cuntanscher. Quai pretenda ina communicaziun unitara vers anen ed anora.

La reorganisaziun duai pussibilitar da vegnir vinavant e da bandunar la via tschorva en la communicaziun. Els veglian clerezza e quai spetgian els era da l'UE. Tras quai ch'il dossier saja ussa tar ina persuna, dettia:

In cumandant, ina truppa ed in terren.

