Il cussegl federal ha elegì Winzap sco directur executiv svizzer tar la Banca europeica per reconstrucziun e svilup EBRD a Londra. Plinavant survegn Winzap il titel d'ambassadur. El vegn a surpigliar ses post a partir dal prim da settember 2018. Cun quai daventa Winzap successur da Heinz Kaufmann.

Remigi Winzap, oriund da Falera, lavura il mument en il Secretariat da stadi per l'economia (SECO). Là è el il responsabel per il dialog davart politica commerziala cun la Gronda Britannia. Plinavant dirigia el las tractativas en la cunvegna plurilaterala davart commerzi cun prestaziuns da servetschs.

Banca europeica per reconstrucziun e svilup (EBRD) Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La Svizra è dapi il 1991 commembra da la EBRD. Quella è vegnida fundada suenter las midadas grondas politicas da quai temp en l'Europa da l'ost e l'anteriura Uniun Sovietica. Senn è stà da gidar quels pajais tar la democratisaziun e la transfurmaziun tar l'economia da martgà. Il cussegl executiv è mess ensemen da 23 directurs. El fixescha la politica en ils champs operaziunals, finanzials ed administrativs. Ils directurs decidan davart programs dals pajais e dals secturs sco era davart emprests per finanziar projects da svilup. Il directur svizzer na represchenta betg be ils interess da la Svizra, mabain era quels da la gruppa da cun dretg da vuschar. La Svizra furma tar la EBRD ina gruppa da vuschar ensemen cun il Principadi da Liechtenstein, l'Ukraina, la Servia, Usbekistan, Moldavia, Montenegro e Turkmenistan.

Dal 2012 fin il 2016 è Winzap stà ambassadur e manader da la missiun permanenta da la Svizra tar la WTO ed autras organisaziuns economicas internaziunalas a Genevra. El è era stà commember da la direcziun generala dal Seco.

Dal 2007 fin il 2012 è el stà manader dal ressort WTO tar il Seco. Dal 2001 fin il 2006 è Remigi Winzap stà cusseglier d'ambassada tar la missiun Svizra a Brüssel.

Avant sia lavur per l'administraziun federala ha Winzap lavurà sis onns tar la UBS a Genevra, Basilea e New York. El ha studegià giurisprudenza a Genevra ed a l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) a Paris ha el fatg in studi en administraziun publica.

