Persunas che retiran ina renta d'invaliditad na duain betg survegnir pli paucs daners per lur uffants. En sia nova cumposiziun suenter las elecziuns desista il Cussegl naziunal da scursanir las rentas per uffants per in quart. En il Cussegl dals chantuns era ina reducziun senza schanza.

Cun 134 cunter 51 vuschs è la chombra gronda uss suandada a la chombra pitschna. Da reducir ina renta d'uffants da 40% sin 30% d'ina renta d'invaliditad è uschia giud maisa.

Sulettamain anc la PPS era persuenter

En ina emprima votaziun il mars avevan sper la PPS e la PLD er plirs represchentants da las partidas a mez vuschà per ina reducziun da la renta d'uffants. Uss è anc sulettamain la PPS persuenter – la partida fetschia attent ils «novs en il cussegl» che l'assicuranza per invaliditad na saja anc betg sanada.

Adversaris da la reducziun avevan percunter argumentà, ch'ina part da las persunas che retiran ina renta d'invaliditad perdian gia entras la midada sin in sistem da rentas senza stgalims daners. A quellas na duaja betg anc la renta d'uffants vegnir scursanida.

RTR novitads 10:00