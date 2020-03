Ils proxims dis dettia plirs sgols organisads da la Confederaziun, ils blers da quels en l'America dal Sid e l'Asia dal Sidost. Betg tut ils Svizzers e las Svizras possian vegnir repatriadas. Intgins sajan bloccads pervi da vias serradas u sgols annulads ordaifer ils centers. Quels survegnian agid finanzial per il provediment da la sanadad ed alloschis.

Ins veglia guardar mintga cas singul, pertge ch'ina persuna saja restada en l'exteriur. Ins na possia però er betg ademplir tuttas spetgas. Uschia na saja per exempel betg pussaivel d'organisar in helicopter per in'insla solitaria avant la Venezuela. Quai na vegnia er betg adina chapì, ha ditg Matyassy.