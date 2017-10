Resalvas cunter vignetta digitala

Las partidas èn s'exprimidas a moda critica davart ina vignetta electronica per l'autostrada. Quai en la consultaziun dals plans dal Cussegl federal.

Las partidas han annunzia resalvas cunter la vignetta electronica per l'autostrada ch'il Cussegl federal vul introducir:

La partida populara svizra PPS e Partida liberaldemocratica svizra PLD teman ch'il sistem pudess vegnir char e ch'ins pudess construir profils da moviment cun las datas. La Partida cristiandemocratica svizra PCD è da principi per ina tala vignetta, vul dentant era garanzias ch'ina tala vignetta na vegniss betg duvrada per quintar giu la taxa tenor viadi charrà.

La Partida socialdemocratica PS sustegna da principi la proposta dal Cussegl federal.

La Regenza federala fa la proposta che la vignetta vegn vinavant a custar CHF 40.-- e che ch'ins duai installar cameras per far controllas.

Permiss electronic

La nova vignetta na fiss atgnamain betg pli ina dretga vignetta, mabain in permiss electronic registrà. Quest permiss pudess vegnir cumprà via internet e fiss registrà suenter il pajament. Tenor il rapport vegnissan las vignettas controlladas tras cumparegliaziun dals numers d’autos per video.

Ils avantatgs da la vignetta electronica fissan la flexibilitad da la tariffa e la scumpartiziun.Il pretsch na duai betg sa midar.

