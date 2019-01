La Confederaziun paja per mais radund 1,2 milliuns francs per ils tschains da locaziun da las residenzas en l'exteriur. Quai rapporta la SonntagsZeitung.

Per lur schefdiplomats prenda la Confederaziun en locaziun residenzas en 45 citads. La pli chara immobiglia saja a San Francisco cun 90'000 francs per mais en l'edifizi «Pier 17» cun vista sin la Bay Bridge. Vitiers vegnan anc ils custs per la renovaziun da l'anteriur magasin per l'import da 9,3 milliuns francs. Er bler custan ils bajetgs dals consulats a Hongkong e Shanghai cun 51'000 respectiv 44'000 francs al mais u l'ambassada a Seoul cun bunamain 50'000 francs.

I na vegnia betg chapì sche la Svizra, ina da las pli impurtantas economias publicas dal mund, dettia dunsena a lur giasts en ina baracca.

Tenor il directur per las resursas en il Departament federal da l'exteriur, Jacques Pitteloud, stoppia la Svizra avair bajetgs represchentativs per ch'ella vegnia prendida serius en il mund.

