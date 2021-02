La situaziun tar la restauraziun e la hotellaria en Svizra resta il mument precara. Pervia da la pandemia da corona pudessi dar ina unda da concurs. Quai mussan las cifras las pli novas dal KOF, l'Institut da perscrutaziun da la conjunctura da la ETH.

Blers manaschis da gastronomia èn massivamain en privel d'existenza pervi dal segund shutdown parzial. 59% da las ustarias e 47% dals hotels han inditgà d'esser periclità ferm u fitg ferm.

Per il 2020 ha bunamain mintga terz manaschi annunzià ina reducziun da la svieuta per passa 50%, quai tenor las cifras dal KOF. Tar la restauraziun è la svieuta sa reducida en media per 33% tar ils hotels en media per 46%. En intginas destinaziuns da vacanzas è il donn pli pitschens, grazia als turists svizzers che han fatg vacanzas en l'agen pajais. Fitg dramatic èsi en las citads sco Genevra e Turitg, nua che blers hotels han gia annunzià il concurs.