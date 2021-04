Schluccar las mesiras cunter il coronavirus? E sche gea, tge duai puspè esser lubì senza periclitar la populaziun e l'economia? Quellas dumondas fatschentan gia ditg la Svizra ed era il Cussegl federal. Oz vegn lez puspè ensemen a Berna ed in tema sin la glista da tractandas è la dumonda co vinavant.

RTR: Constat l’impressiun ch’il squitsch sin il Cussegl federal è fitg gronds da far ussa in pass?

Adrian Camartin: Pretensiuns datti ina massa. Davent d'abolir tuttas restricziuns sco era ils sustegns finanzials e surlaschar a mintg'in sez co el vul vegnir tras la pandemia enfin tar la pretensiun ch'il Cussegl federal duai prender enta maun anc pli fitg las mastrinas e persuenter sustegnair pli fitg las branschas e persunas en difficultads.

Tge è concret sin maisa?

Da vart da quels che vulan avrir uschè spert sco pussaivel èn per exempel Gastro Suisse e l'Uniun svizra d'artisanadi e mastergn. Il Cussegl federal guardi mo sin la sanadad e betg sin l'economia e las finanzas, crititgescha per exempel l'uniun da las ustieras e dals ustiers.

Sumegliant tuni da vart da la Federaziun dals patruns. Lur president Valentin Vogt ha procurà per in pau canera suenter ch'el ha pretendì che la Svizra possia senz'auter viver cun enfin 30'000 infecziuns da corona mintga di, senza ristgar in collaps dals ospitals, quai sche la gronda part da las persunas vulnerablas sajan ina giada vaccinadas.

Squitsch vegn era empruvà da far da vart da las partidas politicas. Stersas ha la cumissiun da l'economia dal Cussegl naziunal acceptà ina moziun che pretenda dal Cussegl federal in plan concret cura e co avrir ustarias ed indriz da sport e cultura. Auter sco il favrer han pretensiuns da la PPS dad avrir las ustarias immediat, concret gia l'auter glindesdis, dentant betg chattà ina maioritad ella cumissiun.

E lura datti anc ils chantuns ed las citads svizras. Ellas fissan cuntentas sche las ustarias pudessan ussa avrir almain lur terrassas e Swiss Olympic pretenda ch'i dettia ussa schluccadas e perspectivas per il sport da massa.

Ch'il Cussegl federal vegn a dar suatientscha a tut quellas pretensiuns è dentant plitost illusoric.

Pertge quai?

Las cifras n’èn simplamain betg là nua ch'ellas stuessan esser per propi pudair discutar da grondas schluccadas. Il Cussegl federal sez ha definì avant in mais tschintg criteris centrals per giuditgar la situaziun. Il dumber d'infecziuns novas entaifer duas emnas, il dumber da persunas a las qualas ina persuna infectada dat vinavant il virus, plinavant il dumber da ospitalisaziuns e cons da quels ch'èn sin la staziun intensiva e sco tschintgavel criteri il dumber da mortoris pervia dal coronavirus. Las cifras dad ier mussan che sulet il dumber da letgs occupads sin las staziuns intensivas è anc sut il nivel ch'il Cussegl federal ha definì per decider schluccadas.

Mo il Cussegl federal ha adina era accentuà ch'i dettia era anc auters criteris e ponderaziuns che sajan impurtantas per decider. Per exempel il stan da las vaccinaziuns ni era facturs economics ni era socials. Era il Cussegl federal na po betg simplamain ignorar ils desideris d'ina gronda part da la populaziun e l'atmosfera in pau tendida che regia dapi intginas emnas en Svizra.

Il Cussegl federal pudess pia malgrà che las cifras che n'èn betg bunas tuttina decider ina ni l'autra schluccada?

Bain, jau crai schon.

Tge pussaivladads vegnan lura discutadas enturn la Casa federala a Berna?

Ina pretensiun che n'è betg nova mo che savess ussa chattar ina maioritad el Cussegl federal è l'avertura da las terrassas da las ustarias. Avant Pasca aveva la regenza anc renunzià sin quai pass. Mo jau hai ussa udì da pliras varts, per exempel da represchentants dals chantuns ed era ord il ravugl dal Cussegl federal, che quai pass pudess ussa esser madirs.

D'ina vart sentin nus la primavaira, las temperaturas carmalan viadora blers en il liber e sch'ins mira enturn, lura pon ins constatar che la glieud va gia ussa en ils parcs ni sin las terrassas suleglivas e sesan là ensemen e giaudan la saira cun ina gervosa ni uschiglio ina bavronda ch'els cumpran al kiosc ni en la stizun. Che la glieud va sin terrassa è pia gia ina realitad. E sch'ins avra ussa era las terrassas da las ustarias ha quai l’avantatg ch’ins po diriger meglier, mo maisas da quatter persunas, distanza, registraziun da las datas e.u.v.

Sch'i vegn sper las terrassas era anc a dar ulteriuras schluccadas, per exempel en il sectur da hobi e sport è grev da dir. Cler è dentant che schluccadas ch'èn pussaivlas en il liber èn pli probablas che per exempel l’avertura dals centers da fitness. Dentant ins na dastga betg emblidar. La fin finala decida il Cussegl federal con lunsch ch'el vul ir.