Las Viafiers federalas cumenzan proximamain cun in test per pajar indemnisaziuns tar retards da trens. Ils 200 clients che las Viafiers federalas han elegì per mail, survegnan da la fin da settember enfin fin d'october enavos in quart dal pretsch dal bigliet, sch'il tren ha almain tschintg minutas retard. Schizunt la mesadad dal pretsch datti a partir da 10 minutas retard.

Davent dal schaner vegn lura definitivamain pajà enavos daners a tut ils clients e las clientas, sch'il tren ha almain in'ura retard. Alliance Swisspass, ch'è responsabla per ils test, quinta che las indemnisaziuns per retards vegnan a custar al traffic public ils proxims onns ina summa d'ina cifra da milliuns francs.