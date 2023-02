Igl è temp per ina nova furmla magica en il Cussegl federal. Da quest avis è ina maioritad da las Svizras e dals Svizzers, sco ina retschertga represchentativa da l’institut da perscrutaziun Sotomo per incumbensa da la «NZZ am Sonntag» demussa. Uschia sajan 59% da las persunas dumandadas «plitost” u “cleramain» per ina midada. Actualmain han la PPS, la PLD e la PS mintgamai dus e l’Allianza dal Center in sez en il Cussegl federal.

Verds e Verd-liberals fan squitsch

Pauc surprendent che cunzunt electurs ed electuras dals Verds e dals Verd-liberals – che n'èn betg represchentads en il Cussegl federal – èn s’exprimids il pli cler per ina midada da la furmla magica actuala. I dat en egl ch'er la basa da la Partida socialdemocratica sustegness ina nova cumposiziun dal Cussegl federal, malgrà che la partida pudess uschia sezza perder in sez.

Passa 1’500 persunas cun dretg da votar da la Svizra tudestga e franzosa han fatg part da la retschertga-online la fin da schaner 2023.