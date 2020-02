Lavurers da construcziuns sa sentan sut squitsch. Quai mussa ina retschertga dal sindicat UNIA. Per la retschertga han ins dumandà passa 12'200 lavurers da construcziun:

78% han inditgà ch'il squitsch da termins sin ils plazzals saja creschì ils davos onns.

73% han inditgà ch'il squitsch da termin mainia a dapli stress.

55% han inditgà che la sanadad pateschia sut quest stress, 52% che la qualitad da la lavur pateschia e 51% che la segirezza vegnia uschia a la curta.

68% dals dumandads han inditgà ch'il squitsch haja consequenzas negativas per la vita da famiglia.

76% dals dumandads vulan far insatge cunter il squitsch.

Entant che la svieuta saja adina vegnida pli gronda, saja la cifra da lavurers vegnida pli pitschna ed il squitsch da termins pli grond. Quai di Nico Lutz, il responsabel per il sectur da construcziun tar l'UNIA. Ins haja adina puspè survegnì indicaziuns ch'il squitsch saja vegni pli grond, ma uss haja la retschertga ch'è vegnida fatga cumprovà quai.

Dapli accidents grevs

Tenor il sindicat saja il dumber dad accidents er in indicatur per il squitsch. In da 6 lavurers da construcziun haja mintg’on in accident. Quai èn trais giadas dapli accidents che la media da tut las branschas. Dentant saja il dumber d'accidents sa reducì sin ils plazzals, ma il dumber d'accidents grevs saja creschì.

A maun dals resultats da la retschertga vul l'UNIA uss metter ensemen pretaisas per megliurar la situaziun e distgargiar ils lavurers da construcziun.

RTR novitads 11:00